Der Tarzan-Bikini ist der grösste Bademode-Trend 2021

Blast from the Past

Die Schnüre der Tarzan-Badehose werden gerne über dem Hüftknochen getragen, was für einen 80s-Look sorgt. Das kommt nicht von ungefähr, denn erstmals wurde diese Art von Bikini-Unterteil in den 1980ern von Model Christie Brinkley auf dem Titelbild der Sports Illustrated getragen:

Heute sehen wir die knappen Badehosen vor allen Dingen auf Instagram. Model Emily Ratajkowski ist grosser Fan und zeigt sich regelmässig in Tarzan-Hösli. Diese Promo ist nicht ganz uneigennützig, denn die Bikinihosen gibt es auch bei ihrer Swimwear-Marke Inamorata zu kaufen.

... genau wie Schauspielerin Barbie Ferreira. Sie zeigen, dass der Look auch Frauen ohne Supermodelmasse prima steht.

Die Kardashian-Jenners und ihre Model-Freundinnen füllen unsere Feeds seit einigen Wochen mit «Belfies», also Selfies vom eigenen Hintern und Pics von ihren Tarzan-Bikinis. Zumindest virtuell haben wir uns also bereits an die Stoffknappheit gewohnt, bevor die Badesaison richtig losgeht.