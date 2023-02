Bundesliga: Bayern München verkauft Adidas-Trainer für 400 Franken 

Frei nach der Devise «man gönnt sich ja sonst nichts» gibt es im Bayern-Fanshop am Tag nach dem 3:0-Sieg über Union Berlin nun einen besonderen Trainingsanzug zu kaufen. Der Adidas-Originals-Anzug ist auf 115 Stück limitiert – also schon fast ein Sammlerstück. Nur: Der Preis, der hat es ebenfalls in sich. Knapp 400 Franken will der Club für den nachhaltigen Strampler, der zu 52 Prozent aus Baumwolle und zu 48 Prozent aus Polyester besteht. Pro Kunde darf nur ein Anzug bestellt werden – der Artikel ist mittlerweile ausverkauft.