Einheimische würden sagen: Winterthur ist einfach perfekt. Sie sind stolz auf ihre Arbeiter- und Kulturstadt. Denn als die Industrie aufblühte, wurden auch Kunstliebhaber wie Oskar Reinhart in der Stadt gross – heute zeichnen sowohl Kunst wie Industrie Winterthur aus.

Die Stadtkirche in der Altstadt von Winterthur.

Samstag – Freudig durch den Tag

Die Marktgasse in der Altstadt kennen alle, die wahren Schätze der Stadt verstecken sich aber in der Parallelgasse sowie hinter dem Bahnhof.

9 Uhr – Gassenfreuden

Im « Bonne Maman » Cupcakes essen, bevor es in der Steinberggasse auf die Suche nach Schätzen in den Boutiquen geht.

Tipp für Foodies: Die Hasan-Sandwichs an der Technikumstrasse sind schon fast Kult.

Am Samstag läuft hier immer viel. Und während den Musikfestwochen, wenn hier die grosse Konzertbuehne steht, sprüht die Gasse vor Leben.

13 Uhr – Spielfreuden

16 Uhr – Nostalgiefreuden

In der wohl kleinsten Bar der Stadt, im ehemaligen Portierhäuschen , wird auf den Abend angestossen, bevor man zu den drei ausrangierten Wagen der Uetlibergbahn spaziert und dort ein überraschendes Menü geniesst.

Nicht alltäglich: in einem ausrangierten Wagon der Uetlibergbahn essen.

20.15 Uhr – Filmfreuden

23 Uhr – Schlaffreuden

Das Depot 195 ist zwar nur ein Hostel, aber es fehlt ihm an nichts. So unaufgeregt und zwanglos wie die Stadt und ihre Einwohner selbst – und besser schläft man in Winterthur nirgends.