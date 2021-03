Erstmals im Kanton Aargau nachgewiesen

Die Serie der Wolfsrisse in der Ostschweiz begann am 14. Juli 2020 mit dem Riss einer Ziege auf der Potersalp. Am 28. Oktober wurden in Altstätten SG drei Schafe gerissen, darauf folgend am 30. Oktober ein Schaf in Trogen AR und am 15. November in Walzenhausen AR eine Ziege gerissen. Der bisher letzte Riss dieser Folge ereignete sich am 21. November in Urnäsch AR.