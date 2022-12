 Müswangen LU: Sensationelle Scout-Sichtung – streift hier ein Wolf nachts durchs Dorf?

In Müswangen an der Luzerner Kantonsgrenze zu Aargau wurde offenbar ein Wolf mitten im Dorf gesichtet. Einem News-Scout gelang es, ihn zu fotografieren.

An der Luzerner Grenze zum Kanton Aargau ist am Montagabend plötzlich ein mutmasslicher Wolf aufgetaucht und mitten durch das Dorf Müswangen getrottet. Ein News-Scout war dort zum selben Zeitpunkt mit seinem Sohn unterwegs. Gegenüber 20 Minuten erzählt er: «Wir waren auf dem Heimweg mit dem Auto, als wir plötzlich diesem Wolf begegneten.» Er habe an einem Robidog-Mülleimer rumgeschnüffelt. «Er lief nicht sofort weg, weshalb wir aus dem Auto heraus Fotos schiessen konnten.» Schliesslich sei er dann gemächlich davongezottelt.

«Wenn ein Wolf nachts in einem Dorf und nicht nur am Dorfrand auftaucht, wird dies gemäss Konzept Wolf Schweiz als auffälliges Verhalten eingestuft», erklärt Christian Hüsler von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern (Lawa). Sollte es sich tatsächlich um einen Wolf handeln, sei dieses Verhalten zwar nicht völlig normal, aber die Präsenz innerhalb einer Siedlung alleine deute noch nicht auf ein unerwünschtes oder sogar problematisches Verhalten hin.

Lawa kann Wolf «weder ausschliessen noch bestätigen»

«Anhand der Fotos kann ich einen Wolf weder ausschliessen noch bestätigen», sagt Hüsler. Ohne Fotos in besserer Auflösung und Detailerkennung könne er unmöglich eine sichere Aussage machen. In dem Gebiet rund um Müswangen wäre es laut Lawa die erste bestätigte Wolfsichtung. «Am 10. November hat ein Landwirt in Kleinwangen möglicherweise einen Wolf beobachtet, der sich kurz in 300 Metern Entfernung auf einer Kuhweide aufhielt. Bestätigen konnten wir diese Meldung jedoch nicht», sagt Hüsler. Auch gab es bis anhin keine weiteren Sichtungen oder Vorkommnisse östlich des Baldegger- und Hallwilersees.