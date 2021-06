Suchaktion in Portugal - «Ein Wunder» – Rettungskräfte finden Noah (2) nach 36 Stunden im Wald

Offenbar hatte sich der Kleine in Begleitung des Familienhundes in einem Waldstück verlaufen.

Freiwillige Helfer haben den kleinen Noah am 17. Juni 2021 in der ostportugiesischen Gemeinde Proença-a-Velha gefunden.

Am Mittwochmorgen verschwand der zweieinhalbjährige Noah in einem Waldgebiet im Osten Portugals.

« Ein Wunde r» titeln zahlreiche Zeitungen in Portugal die Geschichte: Rett ungskräfte ha b en am Donnerstag kurz vor 20 Uhr (21 MESZ) den zweieinhalbjährigen Noah lebend gefunden, nachdem er 36 Stunden in einem Waldgebiet nahe der Ortschaft Medelim in der Gemeinde Proença-a-Velha verschwunden war.