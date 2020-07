Dem meister läuft es auf und neben dem Platz

Ein YB-Sieg und drei nette Randgeschichten

Im Vordergrund stand der grosse Schritt zum 3. Titel in Folge. Der YB-Sieg gegen Luzern spielt aber auch auf drei Nebenschauplätzen.

Wölflis Abschiedstour und ein Dribbling für die Tribüne

Lange steht Marco Wölfli bei Familie und Freunden nach dem Spiel auf der Tribüne. Der abtretende YB-Goalie geniesst jeden Moment in vollen Zügen. 1999 debütierte der bald 38-Jährige in der 1. Mannschaft. Ende der Saison 2019/20 tritt er ab. Ein einziges Mal hütete der Keeper, der längst Kult-Status hat, in dieser Meisterschaft das YB-Tor. 45 Minuten am 10. November gegen St. Gallen (4:3). Bis Sonntag. Weil David von Ballmoos wegen Nackenschmerzen gegen den FC Luzern passen muss, kommt Wölfli zu weiteren 90 Minuten - wieder einmal gegen Luzern.