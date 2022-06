Nach 12. Titelgewinn: Ein zerstörter Pokal und viele Abgänge – es gibt einige Baustellen beim Meister

1 / 7 Schaffhausen wurde am Dienstag zum zwölften Mal Schweizer Handball-Meister. Die Trophäe überstand die Feierlichkeiten nicht unbeschadet. Marc Schumacher/freshfocus Der Playoff-Final gegen Pfadi Winterthur war eine klare Sache. Marc Schumacher/freshfocus Samuel Zehnder, Topscorer der Schaffhauser, findet trotzdem, dass das Niveau in der Liga ausgeglichener als auch schon ist. IMAGO/Bildbyran

Darum gehts

30:19, 28:20, 29:26: Kadetten Schaffhausen brauchte nur drei von maximal fünf Spielen, um gegen Pfadi Winterthur die zwölfte Meisterschaft seit 2005 einzutüten. Der Liga-Krösus war in allen Belangen überlegen, die Winterthurer hatten schon früh in der Serie hauptsächlich mit dem eigenen Frust zu kämpfen.

Hat die Liga ein Problem wie Bayern München im Fussball? «Ich war überrascht, wie klar das am Ende war», sagt Topscorer Samuel Zehnder. Der Schweizer Nationalspieler und Leistungsträger in Schaffhausen hätte in dieser Saison eher das Gefühl gehabt, dass das Niveau in der «Quickline Handball League» wieder enger zusammengerückt sei.

Pokal-Scherben vor dem Club gefunden

So oder so, nach dem Triumph am Dienstag wurde in Schaffhausen heftig gefeiert. So fest, dass am nächsten Morgen vor dem «Cuba Club» einzelne Scherben der Meistertrophäe gefunden worden sind. So berichteten es die «Schaffhauser Nachrichten». Was war passiert?

Der Pokal, der an der Spitze mit einem goldenen Handball versehen ist, sei im Party-Eifer zwischen den Meisterhelden hin und her gepasst worden. Bis, ja, bis er einmal nicht gefangen werden konnte. So zumindest schildert Zehnder die Ereignisse, wie sie ihm zugetragen wurden. «Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dabei», so der 22-Jährige. Einen neuen «Chübel» solls geben. Zehnder: «Ich nehme es zumindest an.»

Zehnder zieht es nach Deutschland

Nach dem Bruch der Trophäe steht bei den Kadetten dann der grosse Umbruch an: Mit Samuel Zehnder (Lemgo), Jonas Schelker (Wetzlar), Maximilian Gerbl (Hannover-Burgdorf) und Dimitrij Küttel (Kriens-Luzern) verlassen gleich vier Nationalspieler den Verein. Zudem werden auch Verteidiger Erik Schmidt und Goalie Kristian Pilipovic gehen.

«Das wird eine riesige Herausforderung», kommentiert Zehnder. Der 30-fache Internationale (51 Tore) wird in den kommenden Wochen nach Lemgo in Nordrhein-Westfalen ziehen, wo er sich möglichst schnell einleben wolle. Schlägt der begnadete Offensivspieler auch gleich ein? Zehnder: «Ich gehe nicht davon aus, es ist die beste Liga der Welt.»

Den umgekehrten Weg von Deutschland zurück in die Schweiz macht diesen Sommer Handball-Superstar Andy Schmid (38), der sich für die kommenden zwei Saisons Kriens-Luzern anschliessen wird. Zehnder: «Eine bessere Werbung für die Liga gibt es nicht.»