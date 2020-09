Die Form erinnert durchaus ein wenig an den Ford Mustang.

Mit dem Einmarsch der Importautos aus Europa und Japan, namentlich des VW Käfer und kompakter Wagen von Toyota, Datsun und Co., musste sich die amerikanische Autoindustrie in einem für sie ungewohnten Segment unter Beweis stellen – den Kompaktwagen.

Um der Konkurrenz Gegendruck bieten zu können, startete Ford die Entwicklung des Pinto (spanisch für «kleines Pferd», also ein kleiner Mustang, wenn man so will).