Kobel und Köhn : «Ein zukünftiger Top-5-Goalie» – die Nati hat ein positives Goalie-Problem 

Am Dienstagabend brillierten Gregor Kobel und Philipp Köhn in der Champions League. Doch welche Torhüter schaffen es in den WM-Kader?

1 / 4 Kobel, die Wand. IMAGO/Uwe Kraft Gegen ManCity hielt er einen Penalty. Getty Images Auch Phillipp Köhn spielte stark auf. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Die Schweizer Goalie-Fraktion überzeugte am Dienstag in der Champions League.

Womöglich werden vier Keeper an der WM teilnehmen.

Am 9. November wird der Kader bekanntgegeben.

Der Schock war gross, als sich Yann Sommer im DFB-Pokal gegen Darmstadt eine Verletzung zuzog. Vergangenes Wochenende musste dann auch noch Jonas Omlin verletzt ausgewechselt werden. Doch das die Schweiz kein Goalie-Problem hat, bewiesen am Dienstagabend gleich zwei junge Keeper.

Am frühen Abend brachte Philipp Köhn Chelsea-Star Aubameyang zur Verzweiflung. Nur durch zwei Traumschüsse wurde er bezwungen – im Netz kursierten die Lobeshymnen auf den 24-jährigen Keeper der Österreicher. Von einem «heroischen» Auftritt wurde gesprochen. Die Social Media Abteilung von Salzburg meinte einfach: «Es gibt einfach keine Worte, um zu beschreiben, wie gut dieser Mann heute war.»

Ob es für ein Nati-Aufgebot für die WM reicht, ist aber trotzdem eher fraglich. Doch Nati-Trainer Murat Yakin machte Köhn durchaus Hoffnung. Der Coach, der zuletzt im 20-Minuten-Podcast «Anderi Liga» zu Gast war, sprach im blue-Studio davon, möglicherweise vier Torhüter ans Turnier mitzunehmen.

Der Grund dafür: An der WM sind 26 statt 23 Kaderspieler erlaubt. Das Problem: Früher konnte man bei einer Verletzung eines Torhüters einen weiteren nachnominieren – das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, erklärte der Nati-Coach. Mit einem vierten Keeper würde man also das Risko senken. Doch Yakin kündigte auch an: Wir haben mit Yvon Mvogo einen weiteren Torhüter, der gerade stark spielt.» Dazu gab er ein Update zum Gesundheitsstand von Yann Sommer: «Wir hoffen, dass er vor dem Turnier noch zwei, drei Spiele macht.»

«Kommender Top-5-Keeper»

Sicher im WM-Kader steht dagegen wohl Gregor Kobel. Ob als Nummer 1,2 oder 3 ist noch unklar. Dies ist wohl abhängig von der Verletzungssituation Doch wie so oft in dieser Saison lieferte Kobel am Dienstagabend einmal mehr im BVB-Trikot ab. Er hexte die Borussen mit einem gehaltenen Penalty gegen Mahrez in den Achtelfinal. Ein User auf Twitter meinte: «Gregor Kobel ist seit Jahren der erste Keeper bei dem ich Angst habe, dass er irgendwann ‹zu gut› für den BVB wird. Kommender Top 5 Torhüter weltweit.»

Die Entscheidung welche Spieler und Torhüter an die WM fahren werden, wird am 9. November bekanntgegeben. Dann wird Murat Yakin seine Kader der Öffentlichkeit vorstellen. Am 24. November startet dann die WM für die Nati. Erst geht es gegen Kamerun, dann kommt Brasilien und zum Abschluss trifft das Team auf Serbien.