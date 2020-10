Das Kleingewerbe erzählt«Ein zweiter Lockdown würde uns das Genick brechen»

Neue Regeln ab 19. Oktober

Der Bundesrat hat am Sonntag neue Regeln zur Eindämmung des Coronavirus bekannt gegeben. Ab Montag, 19. Oktober, sind spontane Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen verboten. Die Maskenpflicht gilt neu in allen Bahnhöfen, Flughäfen und an Bus- und Tramhaltestellen. In Restaurants, Bars und Clubs darf nur noch im Sitzen konsumiert werden. Diese Sitz-Konsumationspflicht gilt auch an privaten Veranstaltungen. Homeoffice wird zudem wieder empfohlen.