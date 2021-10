Nationalpark Kongo : Einarmiger Gorilla stirbt an Durchfall

Am Freitag verstarb das Gorillamännchen Mugaruka im Kahuzi-Biega-Nationalpark im zentralafrikanischen Staat Kongo. Das Tier litt an einer schweren Krankheit.

Die Demokratische Republik Kongo trauert um einen seiner berühmtesten Gorillas: Der knapp 35-jährige Affe Mugaruka starb am Freitag inf olge einer Krankheit , wie der Kahuzi-Biega-Nationalpark im Osten des zentralafrikanischen Staates am Montag erklärte. Der einarmige Mugaruka war der letzte Nachfahre des legendären Gorillas Maheshe, der von Wilderern getötet wurde und auf einer Banknote des Landes verewigt ist.

«Mugaruka starb an blutigem Durchfall», teilte der Nationalpark der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Tod des Gorillas sei ein «grosser Verlust». Wie «BBC» schreibt, lautete der Spitzname des Gorillas «Der Gärtner». Man nannte ihn so, weil er viel Zeit in den Teeplantagen am Rande des Parks verbrachte. In einer der Teeplantagen sei er nach seinem Tod auch gefunden worden.