Bellinzona - Einbrecher (28) flieht vor der Polizei in den Fluss und ertrinkt

In Bellinzona wurde am Mittwochmorgen der leblose Körper des 28-jährigen Mannes gefunden.

In Bellinzona ist am Mittwochmorgen ein Mann auf der Flucht vor der Polizei ertrunken. Wie Tio.ch berichtet, war der Mann vor Beamten der Kantonspolizei geflohen, nachdem diese ihn in flagranti bei einem Wohnungseinbruch erwischt hatte.