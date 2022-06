Maienfeld GR : Einbrecher beim Alkoholklau in flagranti erwischt – Wirt sieht es locker

In der Bündner Herrschaft ist ein Mann in flagranti bei einem Einbruch in ein Restaurant erwischt worden. Ertappt wurde der Einbrecher vom Besitzer des Restaurants. Dieser hat mit dem Einbrecher Mitleid, wie er 20 Minuten erzählt.