Olten SO : Einbrecher bittet Opfer vor Gericht auf Knien um Vergebung

Ein Mann, der bei einem Einbruch eine Frau schwer verletzte, musste sich am Mittwoch vor Gericht verantworten. Dabei kam es zu einer filmreifen Szene.

Es passierte am Morgen des 1. Juni 2020: Ein 43-Jähriger brach in Olten in das Haus einer Frau ein, bedrohte sie mit einem Küchenmesser und stahl 78’000 Franken aus dem Tresor. Während des Überfalls schlug der Einbrecher der 67-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass sie sich aufgrund der Verletzungen nachträglich einer Gesichtsoperation unterziehen musste. Bis heute sind das Gefühl in der rechten Gesichtshälfte und die Sehkraft des rechten Auges beeinträchtigt.