Frau sucht Einbrecher mit Überwachungsaufnahmen

F.S.* (44) aus Herisau AR ist schockiert und verängstigt. «Zwei Männer haben in der Nacht auf Freitag versucht, über die vordere Haustüre in unser Einfamilienhaus einzubrechen», sagt die Frau. Ihre installierten Überwachungskameras hielten das Geschehen fest. Einer der beiden Männern blickte sogar in die Kamera, bevor sie wegliefen. «Am schlimmsten ist es für meine zwölfjährige Tochter. Sie hat unglaubliche Angst, sobald die Bewegungssensoren reagieren», so die 44-Jährige.