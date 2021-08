Deutschland : Einbrecher bohren sich durch Boden der darüberliegenden Wohnung in die Bank

Da erwachen Erinnerungen an den Gangsterfilm Ocean's Eleven: In Schleswig-Holstein sind Einbrecher in eine Bank eingestiegen. Dafür nutzen sie offenbar die Wohnung darüber.

Nach dem Einbruch soll der Schaden in die Hunderttausende gehen (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto

Darum gehts In Norderstedt in Schleswig-Holstein wurde in die Hamburger Sparkasse eingebrochen.

Die Diebe scheinen die Filiale schon länger im Visier gehabt zu haben.

Die Polizei macht noch keine Angaben über die entwendete Beute.

Der von der deutschen Presse als spektakulär bezeichnete Einbruch fand am Wochenende in Norderstedt, Schleswig-Holstein, statt. Demnach hatten Einbrecher die Filiale der Hamburger Sparkasse-Bank in der Innenstadt im Visier, und das offenbar schon länger.

So nutzten die unbekannten Täter am Freitagnachmittag eine leerstehende Wohnung über der Bank, um an deren Schliessfächer zu gelangen. Dafür sollen sie mit einer Kernbohrung ein Loch in die Decke gebohrt haben, die sie in die darunterliegenden Räume der Bank führte.

Brand im gleichen Gebäude

Nachbarn hätten den Krach für Renovierungsarbeiten gehalten und so nichts unternommen. Am Sonntagnachmittag seien die Einbrecher wieder in die Bank eingestiegen. Am Montagmorgen brach dann in einer Wohnung im selben Gebäude ein Feuer aus – wollten die Einbrecher ihre Spuren verwischen? Die Polizei ermittelt noch, ob zwischen dem Brand und dem Bruch ein Zusammenhang besteht.

«Zum Diebesgut können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Hamburger Morgenpost schreibt, der Schaden gehe in die Hunderttausende.