Kanton Zug : Einbrecher erbeuten für 650’000 Franken Schmuck, Uhren und Bargeld

Acht Einbrüche hat die Zuger Polizei zwischen letztem Freitag- und Sonntagmorgen registriert. Diese Einbruchdiebstähle ereigneten sich in der Stadt Zug und in den Gemeinden Hünenberg und Oberägeri. Um in das Innere der Objekte zu gelangen, benutzten die Diebe jeweils ein unbekanntes Werkzeug und wuchteten damit die Gartensitzplatztüre auf oder schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschliessend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stiessen dabei auf fette Beute: Sie entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von rund 650’000 Franken, wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte.