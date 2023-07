Deitingen SO: Einbrecher erbeuten Safe mit Pistole darin

Der finanzielle Schaden beläuft sich nach eigener Aussage auf etwa 3000-4000 Franken. Dazu kommen die Sachbeschädigungen: ein kaputter Schrank, eine zerstörte Wand und Schäden am Boden.

An dieser Wand war der Safe befestigt. Vom Safe zeugen nur noch die Löcher der Verschraubung mit der Wand.

Familienvater S.D. ist begeisterter Sportschütze. Als er in den Ferien war, entwendeten Einbrecher seinen Safe, worin er die Pistole gelagert hatte. Die Täter rissen den Safe aus der Wand.

Bei Familie S. aus Deitingen ereignete sich am Montag ein Einbruchdiebstahl.

Bei Familie S. aus Deitingen ereignete sich am Montag ein Einbruchdiebstahl. Die Täter hatten sich über den Balkon trotz heruntergelassenem Rollladen Zugang zur Wohnung der Familie im ersten Stock verschafft. Die Nachbarn wurden auf den Lärm in der Wohnung aufmerksam. Da die Mutter von Familienvater S.D. bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt war, dachten die Nachbarn jedoch, dass ihr etwas heruntergefallen sei. «Erst als am Nachmittag die Polizei vor Ort war, wurde ihnen klar, dass es sich um einen Einbruch handelte», sagte der Familienvater gegenüber 20 Minuten.