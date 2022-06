Zug: Einbrecher fahren vor Polizei davon, krachen in Zaun und fliehen zu Fuss

Zwei maskierte Personen sind in der Nacht auf Mittwoch um zwei Uhr in ein Geschäft am Bundesplatz in Zug eingebrochen. «Anschliessend entwendeten sie aus mehreren Theken zahlreiche Elektronikgeräte und verliessen das Geschäft durch den zuvor aufgebrochenen Eingangsbereich», teilte die Zuger Polizei mit.