Aktualisiert 14.05.2020 15:35

Luzern

Einbrecher haben Angst vor Polizei-Hund und ergeben sich

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Luzern zu einem Einbruch in ein Restaurant gekommen. Nachdem die Polizei das Restaurant umstellt hatte, liessen sich die mutmasslichen Einbrecher abführen.

von Nathan Keusch

In der Nacht auf Donnerstag erwachte eine Leser-Reporterin aus Luzern wegen Hundegebell und Schreien. Als sie aufgestanden war und auf die Burgerstrasse hinunterblickte, habe sie gesehen, wie die Polizei einen Mann abgeführt haben soll. Noch schlaftrunken habe sie sich wieder ins Bett gelegt, nur um kurze Zeit später wieder durch Schreie aus dem Schlaf gerissen zu werden. Nun konnte die Leser-Reporterin beobachten, wie ein zweiter Mann abgeführt worden sei und die Polizei das Haus gegenüber mit Taschenlampen durchsucht habe.

Die Luzerner Polizei bestätigt den Einsatz. Am frühen Donnerstagmorgen sei ein Notruf eingegangen. Ein aufmerksamer Anwohner sei wegen einem Geräusch erwacht und habe danach gesehen, dass bei einem Restaurant ein Fenster offen stehe. Im Gebäude selber habe er auch eine Person erspäht, heisst es.

Einbrecher wollten sich nicht mit Polizei-Hund anlegen

Die Polizisten seien ausgerückt und hätten das entsprechende Gebäude umstellt, teilt die Polizei weiter mit. Nach kurzer Zeit soll ein Mann von einer Terrasse gesprungen sein und habe versucht, zu fliehen. Der Fluchtversuch war jedoch zwecklos. Als die Polizei mit dem Einsatz des Polizeihundes Wegas drohte, habe sich der Flüchtige widerstandslos festnehmen lassen.

Ein weiterer Mann, der mutmassliche Komplize des Einbrechers, soll sich kurze Zeit später ebenfalls ergeben haben und wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Daraufhin habe die Polizei das Gebäude durchsucht, sagt Mediensprecher Urs Wigger: «Wir wollten sicherstellen, dass sich im Gebäude nicht noch ein weiterer Komplize aufgehalten hat.»