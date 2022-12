Polizei warnt vor Einbrechern in Herisau – Diebstahl und Sachschaden

Herisau AR : Einbrecher in Herisau – «Auch Autos in Garagen sollte man abschliessen»

Darum gehts In Herisau AR kam es zu mehreren Einbrüchen.

Die Überwachungskameras der Bewohnerinnen und Bewohner zeigen die Einbrecher.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigt mehrere Fälle am Wochenende.

Zwei Männer versuchten am Freitag in Herisau AR, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Überwachungskamera am Eingang filmte alles mit. Die betroffene Anwohnerin lud die Aufnahmen in den sozialen Medien hoch. Das Video ging mit einer halben Million Aufrufen auf Tiktok viral. Jetzt stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.

Eine Woche zuvor war auch B.B. (50) betroffen. Seine Überwachungskamera nahm auf, wie ein Unbekannter sich um 2.30 Uhr nachts zuerst an seinem Auto und dann an seiner Haustür versuchte. «Ich war zu Hause am Schlafen und habe nichts gehört, weil sie wohl vorsichtig waren», sagt der 50-Jährige.

Kantonspolizei erhält mehrere Meldungen

Die Überwachungskamera hat B.B. aus einem anderen Grund installiert. «Da haben immer irgendwelche Hunde ihr Geschäft vor meiner Haustür gemacht», sagt er. Jetzt sei er aber froh darum. «Meine Tochter hat ein mulmiges Gefühl und wir müssen immer zweimal schauen, ob wir die Tür abgeschlossen haben», so der 50-Jährige. Er geht davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um die gleichen Männer handelt. «Dezember ist eine schlimme Zeit. Die machen wohl die Runde im Quartier», sagt B.B.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden erhielt am Wochenende mehrere Meldungen wegen Einbruchdiebstählen in Herisau. Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen in Herisau Zutritt in Mehrfamilienhäuser an der Kasernen- und Gossauerstrasse und in der Grueb und machten sich in den Kellerräumen an Kellerabteilen zu schaffen. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei drangen an der Melonenstrasse und im Mühlebühl Unbekannte in Garagen ein.

Liegenschaften und Fahrzeuge abschliessen

Die Täterschaften entwendeten an den Einbruchsorten verschiedene Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Die angerichteten Schäden werden auf mehrere Tausend Franken geschätzt. Für die Spurensicherung an den Einbruchsorten wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten.

Durch den Polizeiposten und den Ermittlungsdienst der Kriminalpolizei wird derzeit abgeklärt, ob zwischen den Einbrüchen Zusammenhänge bestehen. Die Kantonspolizei empfiehlt Anwohnerinnen und Anwohnern, Häuser und Wohnungen abzuschliessen und den Zutritt nur für Berechtigte zu ermöglichen. Insbesondere sollten auch in Garagen parkierte Fahrzeuge abgeschlossen werden.

Das Veröffentlichen von Überwachungsvideos kann zu Komplikationen führen. «Einerseits gibt es den Persönlichkeitsschutz und Bereiche, die für eine Kameraüberwachung heikel sein können», sagt Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Andererseits könne die Veröffentlichung der Aufnahmen in gewissen Bereichen die polizeilichen Ermittlungen beeinflussen. «Schlussendlich ist es aber der Person überlassen, was sie mit dem Video machen will», so Wehrlin.

