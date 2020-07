vor 52min

Strafgericht BL

Einbrecher kassiert 8 Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte einen jungen Rumänen am Freitag zu einer langjährigen Haftstrafe. Er tötete im März 2019 in Münchenstein bei einem Einbruch den betagten Bewohner eines Hauses in Münchenstein.



von Lukas Hausendorf, Steve Last

1 / 6 Ein 19-jähriger Rumäne soll wegen Mordes 14 Jahre ins Gefängnis. Die Tat geschah in Zusammenhang mit einem Einbruch in Münchenstein im März 2019. Tom Bisig Am Höhenweg ereignete sich die Tat in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019. Der Hauptbeschuldigte E.S.* und zwei Mittäter brachen spätabends in das Einfamilienhaus ein, die Bewohner schliefen. Davon gingen die Einrbecher wenigstens aus. Google Street View Überraschend brannte im Arbeitszimmer aber Licht. Darin lag der pflegebdürftige, kranke Bewohner des Hauses. Haupttäter E.S.* fügte ihm tödliche Verletzungen zu, um zu verhindern, dass der 88-Jährige Alarm schlagen und den Raubzug der Einbrecher vereiteln würde. Google Maps

Darum gehts Bei einem Raub in einem Einfamilienhaus wurde im März 2019 der 88-jährige Bewohner tödlich verletzt.

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte den Haupttäter, einen 19-jährigen Rumänen am Freitag wegen fahrlässiger Tötung.

Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Diese Woche mussten sich drei Männer vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, im März 2019 in ein Wohnhaus in Münchenstein BL eingebrochen zu sein und einem 88-jährigen Bewohner Verletzungen mit Todesfolge zugefügt zu haben.

Haupttäter E.S.* wurde am Freitag von der Fünferkammer des Baselbieter Strafgerichts wegen fahrlässiger Tötung und qualifiziertem Raub zu 8 Jahren Haft verurteilt. Die Anklage verlangte einen Schuldspruch wegen Mordes und 14 Jahre Gefängnis. Die beiden Mitttäter kassierten je 12 Monate bedingt wegen des Diebstahls. Hinzu kommen für alle drei Täter Landesverweise zwischen 8 und 15 Jahren.