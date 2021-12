Opfikon ZH : Einbrecher klauen Schmuck im Wert von über 100’000 Franken

Auch am Heiligabend waren wieder viele Einbrecher unterwegs. In Opfikon ZH erbeuteten sie besonders wertvolle Ware. Auch in anderen Regionen wurden Einbrüche gemeldet.

Darum gehts Die Polizei warnt vor Einbrechern rund um Weihnachten.

Die früh einsetzende Dämmerung lockt Einbrecher an.

In Opfikon machten Einbrecher grosse Beute.

In Opfikon ZH haben Einbrecher am späteren Freitagnachmittag Schmuck im Wert von über 100’000 Franken entwendet, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Die Polizei wurde in der Nacht gerufen.

Aufgrund der angetroffenen Situation dürften die unbekannten Einbrecher am späteren Nachmittag in den Hausteil eingebrochen sein, so die Polizei. Die Polizei warnt besonders in dieser Jahreszeit vor Einbrechern. Die machen sich die früh einsetzende Dämmerung zunutze.

Auch in der Stadt Zürich waren Einbrecher unterwegs. Kurz nach fünf Uhr meldete ein Anwohner der Hardeggstrasse, dass er gesehen habe, wie Unbekannte in Briefkästen geschaut und versucht hätten, diverse Fahrzeuge zu öffnen, schreibt die Stadtpolizei Zürich.

Einbrüche auch im Aargau

Ein weiterer Anwohner dieser Strasse meldete wenig später, dass soeben jemand versucht habe, in seine Wohnung zu gelangen. Die ausgerückte Polizei traf vor Ort auf drei dunkel gekleidete Männer. Diese flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Trotzdem gelang es, die drei Männer anzuhalten und zu kontrollieren. Die drei Libyer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren wurden für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht.

Im Kanton Aargau haben sich gleich mehrere Einbrüche ereignet, schreibt die Kantonspolizei. Als die Bewohner und Bewohnerinnen eines Einfamilienhauses in Oberrohrdorf am Freitag um 23 Uhr heimkehrten, überraschten sie zwei Einbrecher. Diese rannten aus dem Haus und verschwanden in der Dunkelheit. Trotz sofortiger Fahndung der alarmierten Polizei gelang ihnen die Flucht.

In sechs weiteren Einfamilienhäuser und zwei Wohnungen wurden Einbrüche gemeldet. Spätabends heimgekehrt mussten die Bewohner erkennen, dass Einbrecher ihr Heim durchwühlt hatten. Die Tatorte liegen in den Gemeinden Wettingen, Brugg, Birr, Rüfenach, Birmenstorf, Gränichen und Magden.

