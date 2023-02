Ebikon LU: Einbrecher klaut exklusiven Wein im Wert von 65’000 Fr – verurteilt

Der Diebstahl fand in einer Lagerhalle eines Weinfachhandels in der Gemeinde Ebikon LU statt.

Mit Anleitung an den genauen Lagerplatz

Der Beschuldigte und seine Mittäter erhielten 2017 einen Tipp, dass im Lager eines Weinfachgeschäfts in Ebikon ein exklusiver Wein aufbewahrt wird. Mit dem genauen Beschrieb, wie man einbrechen könne und mit der exakten Lagerplatznummer, verschafften sich die Täter Zutritt in die Hallen. Am besagten Lagerplatz entwendeten sie 37 Flaschen Wein, die einen Verkaufspreis von bis zu 1500 Franken pro Flasche aufweisen. Zwölf Flaschen verkaufte der 23-jährige Mann und behauptete, er habe sie von seinen Grosseltern geschenkt bekommen. Der Tippgeber habe ebenfalls einige Flaschen ausgehändigt bekommen.