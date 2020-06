Strafgericht BL

Einbrecher soll wegen Mordes 14 Jahre ins Gefängnis

Bei einem Einbruchdiebstahl im März 2019 wurde der betagte Bewohner eines Einfamilienhauses in Münchenstein getötet. Der Haupttäter soll nun wegen Mordes verurteilt werden.

Am Höhenweg ereignete sich die Tat in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019. Der Hauptbeschuldigte E.S.* und zwei Mittäter brachen spätabends in das Einfamilienhaus ein, die Bewohner schliefen. Davon gingen die Einrbecher wenigstens aus.

Ein 19-jähriger Rumäne soll wegen Mordes 14 Jahre ins Gefängnis. Die Tat geschah in Zusammenhang mit einem Einbruch in Münchenstein im März 2019.

Der Erst der Lage schien dem Hauptbeschuldigten E.S.* nicht bewusst zu sein. Zum Auftakt der Hauptverhandlung vor der Fünferkammer des Baselbieter Strafgerichts am Montag tuschelte er während der Ausführungen des Rechtsmediziners und der forensischen Genetikerin mit seinen beiden Mitangeklagten. Am 19. März 2019 war die Bande nachts in einem Münchensteiner Einfamilienhaus eingestiegen, der 88-jährige Bewohner wurde dabei tödlich verletzt .

Die Beweislast gegen den 19-jährigen Rumänen ist erdrückend. DNA am Tatort und ein eindeutiger Befund des Rechtsmediziners. Der gebrechliche Senior starb an den Blutungen, die der junge Mann ihm mit mehreren Schlägen auf die linke Gesichtshälfte zufügte. Für den anklagenden Staatsanwalt Stefan Fraefel war das eindeutig Mord. Der Beschuldigte habe so lange auf den Mann, der mit einer Sauerstoffmaske in seinem Bett lag, eingeschlagen, bis dieser keinen Ton mehr von sich gab. Den Tod nahm S. dabei mindestens billigend in Kauf.