Einbruch in Landi Zug - Einbrecher stehlen aus Tresor mehrere Zehntausend Franken

In der Nacht auf Sonntag sind zwei Einbrecher in die Landi an der Chamerstrasse in Hünenberg eingebrochen. Sie haben sich zum Verkaufsladen sowie zu Büros Zutritt verschafft. Die Täter stahlen mehrere Werkzeuge und begingen damit weitere Einbrüche im gleichen Gebäude. «Sie arbeiteten sich durch das Treppenhaus bis in den dritten Stock und sind gewaltsam in acht Büros eingebrochen», heisst es in einer Mitteilung der Zuger Polizei.