Römer Kelten Museum: Millionenschwerer Goldschatz von Einbrechern geraubt

483 Münzen : Einbrecher stehlen Goldschatz im Millionenwert aus Museum in Bayern

«Es war klassisch, wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt», so das Kriminalamt. Einbrecher haben einen zwei Jahrtausende alten Goldschatz aus Manching komplett gestohlen.

Einbrecher haben im oberbayerischen Manching einen mehrere Millionen Franken teuren Goldschatz aus der Keltenzeit erbeutet. Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag berichtete, waren die Täter in der vorangegangenen Nacht in das Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt eingestiegen und entwendeten den 1999 bei Manching entdeckten Schatz vollständig.