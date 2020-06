Einbrecher waren zu schlecht und zu langsam

Roggwil TG, 14.06.2020: Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lernfahrer mit einer Begleitung die Autostrasse in Richtung St. Gallen. Im Rinderweidtunnel verlor der Mann die Kontrolle über das Auto, prallte gegen den Randstein und anschliessend in die Tunnelwand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.