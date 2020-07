16 Einbrüche in zwei Monaten

Einbrecherduo logierte zwischen Einbrüchen im Hotel

Zwei Einbrecher stiegen im Dezember in einem Luzerner Hotel ab. Von dort aus führten sie insgesamt 16 Einbrüche in acht unterschiedlichen Gemeinden durch.

Sie logierten in einem Hotel im Kanton Luzern und führten von da aus die diversen Einbruch- oder Einschleichediebstähle aus. Die Einbrüche verübten sie unter anderem in Emmenbrücke, …

Der 48-jährige Italiener und der 63-jährige Serbe sind im Dezember 2019 «gezielt in die Schweiz eingereist» um Delikte zu verüben», wie es in der Mitteilung heisst. Die beiden haben in einem Hotel im Kanton Luzern übernachtet und haben von dort aus zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 ihre Einbrüche ausgeübt. Vor allem sollen sie in Einfamilienhäuser in den Gemeinden Sursee, Ebikon, Eschenbach, Nottwil, Neuenkirch, Emmenbrücke, St. Erhard und Nebikon eingestiegen sein. In diesen Gemeinden sollen sie mindestens 16 Einbrüche oder Einschleichdiebstähle begangen haben.