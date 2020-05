Einbruch der US-Wirtschaft um bis zu 30 Prozent befürchtet

Kommentar erfassen

Jeffrey Spector 18.05.2020, 06:21

Obschon dieses Wochenende sich einige Basler so benahmen als gäbe es dieses Virus nicht, es ist immer noch da und schlägt erbarmungslos zu wenn es sich die Gelegenheit bietet. Was die USA wirtschaftlich durch machen, steht uns noch bevor. Die Kurzarbeit wird irgendwann in Entlassungen umgewandelt wenn eine zweite und dritte Welle kommt.