Frauenfeld TG: Einbruch nach Ladenschluss – Täter verletzen Aldi-Verkäuferin

Am Donnerstagabend betraten zwei Täter nach dem Ladenschluss um 20 Uhr die Aldi-Suisse-Filiale an der Wespenstrasse durch einen Nebeneingang. Sie bedrohten eine Verkäuferin und versuchten, sie in ein Büro zu ziehen. Dabei stürzte die Angestellte. «Die Angestellte wurde körperlich bedroht und angegriffen», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Die Täterschaft flüchtete wenig später mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.