Niederurnen GL: Einbruchserie trifft Niederurner Pub

In knapp einem Monat wurde laut der Kantonspolizei Glarus über ein Drittel aller Einbruchdiebstähle in diesem Jahr verübt.

In Andy Bergers Pub brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag Diebe ein und verwüsteten dabei sein Lokal.

Andy Berger musste am Dienstagmorgen feststellen, dass Diebe die Nacht zuvor in sein Lokal, das Niederurner Pub, eingedrungen sind. Denn als er am Morgen in sein Pub tritt, ist nur noch ein Chaos aus Verwüstung zu erkennen. Ebenso fehlten sämtliche Serviceportemonnaies. «Die Einbrecher müssen sehr still agiert haben, obwohl wir direkt über dem Pub leben, haben wir leider gar nichts von dem Einbruch mitbekommen», sagt der 42-Jährige zu 20 Minuten.