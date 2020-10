Unbekannte Täter sind in der Stadt Rohrschach in mehrere Kellerabteile eingebrochen.

In den meisten Fällen wurden die Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht, heisst es in der Medienmitteilung. In einigen Fällen überkletterten die unbekannten Täter die Trennwände zwischen den Abteilen und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurden unter anderem Werkzeugmaschinen, ein E-Bike, elektronische Geräte, Haushaltsgegenstände und Lebensmittel im Wert von gegen 7000 Franken. Der Sachschaden ist mit einigen hundert Franken eher gering ausgefallen. Betroffen sind Mehrfamilienhäuser in der Pestalozzistrasse, Im Stadtwald und in der Burghaldenstrasse.