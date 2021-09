Zu wenig Gesprächsstoff - Einbürgerungsgespräch soll nur noch 5 Minuten dauern

Denn wer seine obligatorische Schulzeit in Basel absolviert, wird bei der Einbürgerung nicht mehr zu Staatskunde befragt.

Jugendliche, die in Basel ihre obligatorische Schulzeit absolviert haben, sind vom Staatskundetest befreit.

Das Einbürgerungsgespräch soll für Jugendliche in Basel nur noch fünf Minuten dauern.

Fünf statt 15 Minuten soll künftig das Einbürgerungsgespräch zwischen der zuständigen Kommission und Basler Jugendlichen dauern, die um das Bürgerrecht ersuchen. Denn Ausländerinnen und Ausländer, die die obligatorische Schulzeit in Basel absolviert haben, müssen sich nicht mehr dem Staatskundetest unterziehen. Das hat der Grosse Rat vor rund vier Jahren so beschlossen. Scheinbar hat der weggefallene Test die Einbürgerungskommission (EBK) ihrer Gesprächsthemen beraubt.

«Dies führt offenbar zur Verunsicherung bei einem Teil der EBK-Mitglieder, was sie 15 Minuten lang mit den Jugendlichen reden können», schreibt Bürgergemeinderatsmitglied Pierre-Alain Niklaus (Basta) in seiner Interpellation. Er fragt, ob es nicht sinnvoll wäre, das Gespräch um zehn Minuten zu kürzen.

Hohe Hürde oder fantasielos?

Die «bz Basel» hat weitere Stimmen zu Niklaus’ Interpellation eingeholt: «In Basel-Stadt bewegen wir uns langsam in eine Richtung, in der eine Minderheit immer öfters über eine Mehrheit entscheidet», sagt SP-Grossrat Mahir Kabakci gegenüber der Zeitung. Aus seiner Sicht sollten möglichst viele Personen in die Politik eingebunden werden, nicht möglichst wenige.