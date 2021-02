Auf Militärstützpunkt : Eindringling steigt in US-Regierungsflugzeug

Ein Unbekannter ist auf den US-Militärstützpunkt Joint Base Andrews südöstlich der Hauptstadt Washington gelangt und in ein Regierungsflugzeug gestiegen. Auf dem Stützpunkt steht auch die Air Force One.

Am betroffenen Stützpunkt Joint Base Andrews südöstlich der Hauptstadt Washington seien die Sicherheitsvorkehrungen bereits angepasst worden, sagte Kirby. Am Freitagnachmittag flog Präsident Joe Biden von dort mit dem Regierungsflieger Air Force One in seinen nahen Heimat-Bundesstaat Delaware.