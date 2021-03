Dass man sich dem Lamborghini Murciélago mit Respekt nähert, liegt allerdings nicht nur an seinen legendären Vorfahren – Miura, Countach und Diablo –, sondern auch an seiner optischen Präsenz, die mit 2045 mm Breite und 4580 mm Länge bei 1135 mm Höhe schlichtweg atemberaubend ausfällt.

Bereits jetzt ein Youngtimer

Seine Form verdankt der Murciélago dem belgischen Designer Luc Donckerwolke, dem vorher bereits der Audi A2 zu verdanken war. Eigentlich war der Diablo-Nachfolger im Jahr 1998, als Audi das Zepter bei Lamborghini übernahm, bereits weitgehend fertiggestellt. Natürlich wollte sich der neue Besitzer in Ingolstadt mit den Vorarbeiten nicht zufrieden geben und verlangte nach einer kompletten (optischen) Überarbeitung.



Das Ergebnis aus Stahlrohrrahmen, Kunststoffteilen sowie Alu- und Stahlblech, welches dann natürlich auch nicht auf die bereits zur Tradition gewordenen nach oben öffnenden Türen verzichten musste, feierte im September 2001 an der IAA in Frankfurt eine vielbeachtete Premiere, was die ersten gebauten Murciélagos im Jahr 2021 bereits zu Youngtimern werden lässt.