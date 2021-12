Loredanas Red Bull Symphonic in voller Länge – Eine 60-köpfige Band, ein Dirigent und ein Kühlschrank voller Energydrinks

Loris Hit «Jetzt rufst du an» in der Red-Bull-Symphonic-Liveversion – im smartphonefreundlichen 4:5-Format.

Damit kannst du deinen Eltern an Weihnachten endlich beweisen, dass dieser Deutschrap imfall eine richtig kultivierte Sache ist und seinen mitunter zwielichtigen Ruf gar nicht verdient hat.

Der Mitschnitt von King Loris Red-Bull-Symphonic-Konzert am 25. November im Luzerner KKL ist da.

Ende November spielte Deutschrapperin Loredana ihr erstes und bislang einziges Konzert zusammen mit einem kompletten Orchester . Der Red-Bull-Symphonic-Event der 26-Jährigen stieg im KKL in ihrem Hometown Luzern mit Bausa, Yll Limani, Eaz, Xen und Tochter Hana (2) (und einem prall gefüllten Mini-Fridge als weirdestem Dekoelement des Jahres) auf der Bühne und 1500 Leuten im Publikum .

Wenn du zu diesen gehört hast und dir die Show nochmals geben willst oder nicht dabei sein konntest und endlich wissen willst, was genau da abgegangen ist, darfst du jetzt mit der Zunge schnalzen (oder was auch immer du tust, wenn dir mal was Gutes oder zumindest Okayes widerfährt). Denn: Den kompletten, rund eineinhalbstündigen Gig gibts ab sofort gratis bei Red Bull TV im Stream.