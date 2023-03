Zürcher Obergericht: Mädchen (4) sexuell misshandelt: «Es ist eine abscheuliche Tat»

1 / 2 Das Zürcher Obergericht hat die Strafe gegenüber der Vorinstanz fast verdoppelt. 20min/hoh Der Richter verurteilt den Italiener wegen Schändung und weiteren Delikten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. 20min/hoh

Darum gehts Ein heute 51-jähriger Italiener hat 2017/18 ein vierjähriges Mädchen sexuell misshandelt.

Das Bezirksgericht Zürich hat ihn im Februar 2021 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren verurteilt und für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Das Obergericht hat nun die Strafe mit sechs Jahren fast verdoppelt, die Landesverweisung auf sieben Jahre reduziert.

Der heute 51-jährige italienische IV-Rentner hat 2017/18 jeweils das Mädchen und dessen Zwillingsbruder aus der Nachbarschaft gehütet. Dabei kam es zu massiven sexuellen Übergriffen beim knapp vierjährigen schlafenden Mädchen. Diese hielt er mit seinem Handy fest und schickte die Filme auch seiner damaligen Freundin. Diese antwortete: «Geil. Hast du Öl benutzt?»

Das Bezirksgericht Zürich hat den Kunstmaler im Februar 2021 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren wegen sexueller Handlungen mit einem Kind, Pornografie und Sachbeschädigung verurteilt. Und was den in Zürich geborenen und aufgewachsenen Italiener besonders schmerzt: Er wird für zehn Jahre des Landes verwiesen.

«Ich bin nicht pädophil»

Gegen das Urteil des Bezirksgerichts legten sowohl der Beschuldigte als auch der Staatsanwalt Berufung ein, sodass der Fall am Montag vor dem Obergericht verhandelt wurde. Der Mann ist geständig und zeigt sich reuig: «Es ist schrecklich, was ich gemacht habe, es tut mir unendlich leid.» Es sei nicht nachvollziehbar, was er gemacht habe. «Fühlen Sie sich von Kindern sexuell angesprochen, sind Sie pädophil?», fragt der Richter. «Nein, das hat mir auch der Psychiater attestiert», antwortet er. Er habe immer gleichaltrige Partnerinnen gehabt. Als Ursache für den Missbrauch gibt er an, dass er jahrelang massiv gekifft, und die Taten unter Drogeneinfluss verübt habe.

Der Richter fragt weiter, warum er sich nie einbürgern liess. «Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich als Schweizer.» Es sei ihm gar nicht in den Sinn gekommen, eine Einbürgerung sei nie in seinem Fokus gestanden. Er hat die C-Bewilligung, also eine Niederlassungsbewilligung. «Eine Ausschaffung wäre katastrophal», sagt er. «Meine Tochter und mein Enkelkind leben hier.»

Seit seiner Entlassung aus der fünfmonatigen U-Haft im April 2019 lebe er abstinent und habe mit intensivem Kiffen – bis 15 Joints pro Tag – und Alkoholkonsum aufgehört, sagt er. Er habe sein Leben geändert, mache Sport und habe 17 Kilogramm abgenommen. Er bezieht aus psychischen Gründen eine hundertprozentige IV-Rente.

Landesverweisung für zehn Jahre verlangt

Der Staatsanwalt verlangt für den Italiener eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. «Das Verschulden ist sehr schwer. Es handelt sich um eine abscheuliche Tat.» Die Strafe der Vorinstanz mit 3,5 Jahren sei zu gering. Zudem sei der Beschuldigte für zehn Jahre des Landes zu verweisen. «Das öffentliche Interesse überwiegt», begründet der Staatsanwalt.

Demgegenüber fordert der Anwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren. Das Mädchen habe die Taten zum Glück nicht mitbekommen, weil es schlief. «Mein Mandant war im Zustand der Dauerbenebelung, weil er den ganzen Tag kiffte», so der Anwalt. Zudem sei sein Mandant in den Medien vorverurteilt worden. Weiter verlangt der Anwalt den Verzicht auf eine Landesverweisung. Es handle sich um einen klassischen Härtefall, der Familienmittelpunkt des Italieners liege in der Schweiz.

Keine Strafmilderung wegen Drogeneinfluss

Das Obergericht verurteilt den Beschuldigten der mehrfachen Schändung, Pornografie und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Der Drogeneinfluss sei nicht angemessen für eine Strafmilderung, sagt der Richter. Die Vorverurteilung durch die Medien und das Geständnis ergaben eine Strafreduktion. Der Mann wird für sieben Jahre des Landes verwiesen. Er sei mit der IV-Rente finanziell nicht erheblich auf die Schweiz angewiesen, es bestehe ein grosses öffentliches Interesse darin, ihn des Landes zu verweisen.

Seine ehemalige Freundin hat die bedingte Geldstrafe wegen Pornografie und weiteren Delikten akzeptiert. Der Fall flog auf, als der Künstler im November 2018 zusammen mit einem Kollegen beim Besprayen eines abgestellten Bahnwagens in Schaffhausen verhaftet wurde. Bei der Auswertung seines Mobiltelefons fand die Polizei Aufnahmen, wie ein Mann das kleine Mädchen misshandelte.