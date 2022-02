Olympia 2022: Letztes Abfahrts-Training wird abgebrochen

So haben sich das die Schweizer Ski-Stars um Beat Feuz und Marco Odermatt sicherlich nicht vorgestellt. Nachdem bereits das zweite Abfahrts-Training wegen Wind verzerrt wurde, folgte am Samstag der Super-Gau. Wegen viel zu viel Wind und vor allem, weil der Wind viel zu stark war, wurde das dritte Training vor der offiziellen Abfahrt am Sonntagmorgen (4 Uhr Schweizer Zeit, wir tickern live) nach drei Fahrern abgebrochen.