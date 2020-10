Unfallfahrer lässt Auto einfach stehen«Eine absolute Katastrophe, das Auto einfach auf der A2 zurückzulassen»

Der Unfall geschah bei Buochs NW in Fahrrichtung Süden auf der A2.

«Ich glaube, der Unfallverursacher geriet in Panik und fürchtete sich vor den Konsequenzen», sagt Verkehrspsychologe Uwe Ewert.

So fand die Polizei den verlassenen Sportwagen auf der A2 bei Buochs NW am Samstag um 3 Uhr.

Am Samstag verursachte ein 20-jähriger Mann einen Selbstunfall auf der A2 bei Buochs. Sein Auto liess er einfach stehen. Elf Stunden später meldete er den Unfall.

Mitten auf der Autobahn, ohne Licht, das vordere linke Rad weggerissen: So fand eine Patrouille der Nidwaldner Kantonspolizei am Samstagmorgen um 3 Uhr auf der A2 bei Buochs NW einen Unfall-Sportwagen vor. Vom Fahrer hingegen keine Spur. Dieser meldete sich erst elf Stunden später auf einem Polizeiposten, am Samstagnachmittag um 14 Uhr. Er und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt.