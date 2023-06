Beinverlängerung: Eine heftige Schönheitsoperation

Die Körpergrösse spielt für viele Menschen eine grosse Rolle. Sei es beim Dating oder einfach nur im Alltag. Vor allem Männer scheinen damit zu kämpfen, wenn sie kleiner als der Durchschnitt sind. So sind es auch häufiger Männer, die sich für ihren Wunsch nach mehr Grösse unters Messer legen.

Herr Manner, wie läuft eine Beinverlängerung ab?

In den gewünschten Knochen wird ein Nagel implantiert. Dabei wird der Knochen getrennt. Nach sieben bis zehn Tagen beginnt die Verlängerung, wenn der Knochen die Fraktur heilen will. Dieser Callus wird dann etwa einen Millimeter pro Tag bis zur gewünschten Länge gestreckt. Dann beginnt die Heilungszeit, bis der Knochen wieder stabil ist und das Bein belastbar. Man rechnet hier mit etwa einem Monat pro Zentimeter.

Werden in der Schweiz Beinverlängerungen aus rein kosmetischen Gründen durchgeführt?

Meines Wissens nicht. In der Schulthess Klinik operieren wir vor allem Menschen, die seit Geburt oder aufgrund eines Unfalles ein einzelnes verkürztes Bein haben.

Bekommen Sie Anfragen von Menschen, die eine Beinverlängerung aus kosmetischen Gründen möchten?

Gibt es Menschen, die nach so einer Beratung rauslaufen und sagen: «Ok, das mache ich auf keinen Fall»?

Ja, das kam auch schon vor. Ich informiere transparent, was auf Patienten, oftmals sind es Männer, zukommt. Die Prozedur kann extrem schmerzhaft und der Heilungsprozess lang sein. Bis man die gewünschte Grösse erreicht und wieder normal gehen kann, kann es sechs bis zehn Monate dauern. Meiner Meinung nach ist es der grösste kosmetische Eingriff.

Raten Sie den Menschen von der OP ab?

Nein, das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Wenn jemand in meine Beratung kommt, hat er oft schon einen langen Leidensweg hinter sich. Viele sind auch nach dem Gespräch absolut überzeugt, dass sie die OP machen werden. Ich möchte sie einfach gut aufklären, auf was sie sich einlassen und auch, welche Komplikationen auftreten können. Es ist nicht an mir zu beurteilen, ob jemand “gross genug” ist beziehungsweise wie er sich fühlt.