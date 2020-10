PAID POST : Eine bessere Work/Life-Balance mit Klinik Meissenberg

Sie zählt zu den häufigsten psychischen Krankheiten und wird oft unterschätzt. Man vergisst oft, wie vielfältig Depressionen sind. Sie unterscheidet sich von der einen Person zur Anderen. Wie man am besten mit einer depressiven Person umgeht, wie man sich Hilfe holt und alles weitere rund um die Depression erfährst du in dieser Episode.

Eine weitere Essstörung neben der Magersucht ist die Bulimie. Diese tritt häufig als Folge nach einer Anorexie (Magersucht) auf. Auch hier gibt es wesentliche Unterschiede zu anderen Essstörungen, welche dementsprechend anders behandelt werden. Dr. Peiler erklärt all dies und noch mehr in dieser Episode.

LGBTQIA+ ist ein grosses Thema in der heutigen Gesellschaft. In dieser Episode wird jedoch besonders das Thema «Transgender» behandelt, da diese Leute oft unter einer sogenannten «Gender Dysphorie» leiden. Anders formuliert, sie sind der Überzeugung dass sie eigentlich dem anderen Geschlecht gehören, nicht dem angeborenen. Jedoch gibt es auch andere psychische Störungen welche ähnliche Symptome aufweisen können. Dr. Peiler klärt uns auf.

Ohne die Angst könnten wir Menschen gar nicht überleben. Sie gibt uns ein Signal von Bedrohung und Gefahr. Bei einer Angststörung ist diese Angst übertrieben, auch von harmlosen Dingen, was eine Person sehr einschränken kann. Woher diese psychische Erkrankung kommt, die Behandlung und alles weitere findest du in dieser Episode.

Verhaltenssucht ist ein sehr grosses Thema. Generell versteht man unter solchen nicht stoffgebundene Suchten, es werden also keine Substanzen konsumiert. Die Handy- oder Computer-Internet-Sucht ist gerade heutzutage ein sehr ernstzunehmendes Thema. Wann aber spricht man von einer Sucht und wie geht man am besten dagegen an? All dies und noch mehr findest du in dieser Episode.