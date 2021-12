Ask me Anything : «Eine Beziehung ist nicht dafür da, deiner Langeweile entgegenzuwirken!»

Da Mark* (27) Single ist, hat er viel Freizeit. Doch er weiss nicht so richtig, was er mit dieser vielen Zeit machen soll und fühlt sich oft einsam. Er hat euch gefragt, was er tun kann – ihr habt ihm eure Meinung gesagt!