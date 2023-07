Liebesgeschichte: «Eine Beziehung mit einer Jugendlichen ist  höchst problematisch»

Doch nicht nur juristisch stellt die Beziehung zwischen einer 14-Jährigen und einem 32-Jährigen ein Problem dar. So sagt Kinder- und Jugendpsychologe Felix Hof etwa: «Es mag sein, dass beide von Liebe reden. Jedoch ist es so, dass ein 32-Jähriger einen ganz anderen Zugang zu Sexualität und Liebe hat, als eine 14-Jährige – und genau da beginnt das Problem.» Bei so einer Altersdifferenz, gerade als Minderjährige, könne keine gleichberechtigte Liebes- oder sexuelle Beziehung eingegangen werden, «eher das Gegenteil», so Hof weiter.