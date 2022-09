Iran: Eine Blume im lockigen Haar – wie Masih Alinejad die Anti-Hidschab-Stimmung anheizt

Die Aktivistin floh vor zehn Jahren aus dem Iran, heute lebt sie in New York, wo sie als Fernsehmoderatorin arbeitet.

Auslöser der derzeitigen Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Iranerin Mahsa Amini. Sie war vor einer Woche von der Sittenpolizei in Teheran wegen eines Verstosses gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Bekannt ist, dass sie zunächst ins Koma fiel und am 16. September in einem Spital verstarb. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben.