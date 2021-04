Mehrere News-Scouts berichten, wie am Mittwochnachmittag in Schwerzenbach in der Nähe von Volketswil im Kanton Zürich eine Dachwohnung in Brand geriet. Eine Leserin, die mit dem Auto von Fällanden in Richtung Volketswil unterwegs war, berichtet: «Ich sah den Brand von Weitem her, so stark war der Rauch, der vom Haus aufstieg.»