Masern: Eine der ansteckendsten Krankheiten gibt ihr Comeback

Selbst in den seltenen Fällen, in denen es trotz Impfung zu Masern kommt, ist der Krankheitsverlauf abgeschwächt.

Die weltweite Immunisierung von Kindern gegen Masern ist infolge der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen: Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilten, hat eine Rekordzahl von fast 40 Millionen Kindern im vergangenen Jahr keine Masernimpfung erhalten. Konkret erhielten 25 Millionen Kinder ihre erste Dosis und weitere 14,7 Millionen ihre zweite Dosis nicht. Die Behörden bezeichnen das als «bedeutenden Rückschlag im globalen Fortschritt, Masern Stück für Stück und nachhaltig zu eliminieren.» Millionen Kinder seien daher anfällig für die Masern, eine der am meisten ansteckenden Krankheiten überhaupt. Im Jahr 2021 habe es rund neun Millionen Maserninfektionen gegeben. Ein Jahr zuvor waren es 7,5 Millionen Infektionen und damit ähnlich viele wie im Jahr 2017 .

Der anhaltende Rückgang an Impfungen, schwache Krankheitsüberwachung und verspätete Reaktionspläne wegen Covid-19 hätten dazu geführt, dass «Masern eine imminente Bedrohung in jeder Region der Welt» seien, heisst es in dem Bericht. Einer der Autoren, Matthew Ferrari von der Penn State University, rechnet mit Folgen wie Todesfällen und Behinderungen. «Masern können sehr schwerwiegend sein, wenn nicht genügend Ressourcen für die Behandlung der Symptome zur Verfügung stehen», so Ferrari in einer Erklärung. «In unterversorgten Gebieten können bis zu fünf Prozent der mit Masern infizierten Kinder sterben, und die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist bei jüngeren Kindern höher.» Das gibt es zum Virus und der Impfung dagegen zu wissen: