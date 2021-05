Kollagen-Drinks - Eine Dermatologin erklärt, was Kollagen-Präparate wirklich taugen

Klingt einerseits plausibel, dass etwas von innen heraus mehr wirkt. Andererseits hört es sich auch irgendwie zu gut an, um wahr zu sein. Darum haben wir bei Dr. med. Karoline Zepter, Fachärztin Dermatologie und Venerologie bei Pretabeaute in Zürich, nachgefragt, was am Hype um die Beautydrinks wirklich dran ist.

Was denn? Vitamin C ist zum Beispiel entscheidend am Aufbau von Kollagen beteiligt. Und wenn Sie weiterhin rauchen und sich ungeschützt in die Sonne legen, bleibt auch das teuerste Kollagenpräparat wirkungslos. Am cleversten ist es, mit modernen Treatments wie dem Micro-Needling die Neuproduktion von körpereigenem Kollagen anzuregen. Schliesslich verfügt die Haut über einen riesigen Pool an Stammzellen, die bis ins hohe Alter in der Lage sind, die Haut wieder zu aktivieren und zu verjüngen.