Eine dieser Nachrichten könnte für dich sein!

So kann es passieren. Manchmal sollte es einfach nicht sein. Ich habe ein ganzes Jahr lang regelmässig einen Jungen gesehen. Er hat mich immer angeschaut und mit seinen Augen gesprochen. Er selbst sagte aber nie ein Wort. Plötzlich war er verschwunden. Ich werde nie erfahren, was das alles genau bedeutet hat. Ich könnte ihn auch suchen, aber warum sollte ich?

noch 9 Tage 22.05.2020, 15:46

⚠️⚠️⚠️Ich hab die Nase voll, ich werde die App Ende Monat löschen wenn sich nichts geändert hat. Ich versuche so viele wie möglich zum selben zu bewegen. Wir werden hier nicht ernst genommen, diese Seite besteht einzig und allein durch uns. Wir Macht etwas zu bewegen, zeigen wir das wir dafür anderes als das neu gebotene erwarten, ein Minimum an Qualität und Journalismus. Setzen wir ein Zeichen Ende Monat für einen Moant. Mal sehen ob sich dann endlich was ändert.🆘